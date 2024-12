Mit drei leuchtenden Fahrzeugen und Weihnachtsmann an Bord ist die Feuerwehr Havelberg am Vorabend des ersten Advent ausgerückt.

Havelberg. - Die Lichterfahrt der Feuerwehr Havelberg ist seit Corona Tradition. Drei festlich beleuchtete Fahrzeuge fuhren am Vorabend des 1. Advent mit Tatütata vom Gerätehaus aus zu den drei Pflegeheimen und zur Wohneinrichtung des DRK in der Genthiner Straße. Marktplatz, Schmokenberg, Wasserturm und Löhestraße folgten.

Am Rathaus hatten sich unzählige Kinder und Erwachsene eingefunden, die beim Eintreffen der Lichterglanzfahrzeuge laut jubelten. Zum fast 20 Kameraden zählenden Feuerwehrteam gehörte Bürgermeister Mathias Bölt, der über Megaphon die Leute begrüßte und ihnen einen schönen 1. Advent und eine gute Vorweihnachtszeit wünschte. Der Vorsitzende des Feuerwehrvereins, Ulrich Ziegler, freute sich über die gute Stimmung, der Weihnachtsmann verteilte Süßes.

Lichterfahrt mit Weihnachtsmann

Der Weihnachtsmann verteilte in Havelberg Süßes an die Kinder. Foto: Wolfgang Masur

„Wir haben in diesem Jahr zum ersten Mal einen Weihnachtsmann dabei, der Süßigkeiten an die Kinder verteilt. An der Senioreneinrichtung in der Semmelweisstraße wurden wir von vielen Bewohnern herzlich begrüßt und in der Genthiner Straße gab es lauten Beifall bei unserer Ankunft. Hier am Rathaus werden es jedes Jahr mehr Leute, die uns begrüßen“, freute sich der frühere Sachgebietsleiter im Ordnungsamt, Dieter Härtwig, der dem Vorstand des Fördervereins der Feuerwehr angehört.

Im Kostüm des Weihnachtsmanns steckte Enrico Falk, der viel zu tun hatte und sich geduldig kleine Gedichte und Lieder anhörte. Zur Belohnung gab es etwas Süßes und der Rauschebart freute sich über strahlende Kinderaugen.