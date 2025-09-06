Linedancerin Denise Hippe-Ruß aus Nitzow bietet erstmals kostenlose Workshops auf dem Havelberger Markt an. Welche Tipps sie für für Linedance hat.

Linedance in Havelberg: Wie eine junge Frau ihren Traum lebt

Als CountryDenise hat sich Denise Hippe-Ruß aus Nitzow einen Namen gemacht. Erstmals bietet sie auf dem Pferdemarkt in Havelberg kostenlose Linedance-Workshops für jedermann an.

Havelberg. - „Ich lebe meinen Traum“, schwärmt Denise Hippe-Ruß, bekannt als CountryDenise, wenn sie über Linedance spricht. Die Mittdreißigerin aus Nitzow bei Havelberg unterrichtet das Tanzen „in einer Linie“ als „Dance Instructor“. Auf Deutsch kann man Tanzlehrerin sagen. Warum Linedance und Pferdemarkt in Havelberg Leidenschaft für sie sind.