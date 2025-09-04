weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Havelberger Pferdemarkt 2025: Musik, Markt und Feuershow begeistern

Zehntausende feiern das Volksfest Pferdemarkt Havelberg: Die Wiesenparty ist voll in Gange

Mit dem Bierfassanstich ist der Pferdemarkt Havelberg eröffnet. Der Rummel bietet rasante Fahrten, der Hubschrauber tolle Ausblicke. Trödel, Neuware und Pferde wechseln ihre Besitzer.

Von Andrea Schröder Aktualisiert: 05.09.2025, 17:45
Nicht lange warten mussten die Pferdemarktbesucher in Havelberg zur Eröffnung am Donnerstag auf ein frisch gezapftes Freibier. Sofort nach dem Nagelwettbewerb brachten Bürgermeister Mathias Bölt (links) und Festzeltwirt Thomas Holtz die kühle Erfrischung in die Becher. Andrea Schröder

Havelberg. - Für Spannung war gesorgt zur Eröffnung des Havelberger Pferdemarktes 2025. Denn erstmals fand ein Wettnageln statt. Organisiert vom Nagelclub 1875 Garz. Im kleinen Haveldorf wird dieser spaßige Wettbewerb seit 1998 wieder richtig zelebriert. Nun auch im Bayernzelt auf dem Pferdehandelsplatz.