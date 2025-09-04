Mit dem Bierfassanstich ist der Pferdemarkt Havelberg eröffnet. Der Rummel bietet rasante Fahrten, der Hubschrauber tolle Ausblicke. Trödel, Neuware und Pferde wechseln ihre Besitzer.

Nicht lange warten mussten die Pferdemarktbesucher in Havelberg zur Eröffnung am Donnerstag auf ein frisch gezapftes Freibier. Sofort nach dem Nagelwettbewerb brachten Bürgermeister Mathias Bölt (links) und Festzeltwirt Thomas Holtz die kühle Erfrischung in die Becher.

Havelberg. - Für Spannung war gesorgt zur Eröffnung des Havelberger Pferdemarktes 2025. Denn erstmals fand ein Wettnageln statt. Organisiert vom Nagelclub 1875 Garz. Im kleinen Haveldorf wird dieser spaßige Wettbewerb seit 1998 wieder richtig zelebriert. Nun auch im Bayernzelt auf dem Pferdehandelsplatz.