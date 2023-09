Es war ein Wochenende des Feuerwehrsports: Bis zu drei Wettbewerbe waren zu absolvieren. Der letzte fand am Samstagabend in Hohengöhren statt: Der Nachtaktivenpokal.

Löschangriff unter Flutlicht in Hohengöhren

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Hohengöhren - „Der Kreisfeuerwehrtag im Vorjahr hier in Hohengöhren war eine sehr gelungene Veranstaltung, deshalb bin ich auch außerhalb des öffentlichen Teils gern hier her gekommen“, meinte Kreisbrandmeister Ringhard Friedrich. Zudem wollte er sich die noch recht junge Feuerwehrkapelle der Verbandsgemeinde anhören, welche der Feuerwehrverband ebenfalls finanziell unterstützt hatte. Es ist im Übrigen die einzige Kapelle dieser Art im Landkreis, jene in Werben spielt nur noch sporadisch auf, da deren Mitglieder überall verstreut wohnen.