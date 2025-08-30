Die Festwoche in Havelberg startet am 30. August mit dem Bootskorso. Alles ist vorbereitet. Die Uferstraße auf der B107 wird dafür gesperrt.

Havelberg. - Die Vorbereitungen für den Bootskorso am Sonnabend, 30. August, in Havelberg sind seit Tagen in der Uferstraße zu beobachten. Die Bundesstraße wird zur Festmeile und der Verkehr wird über die Stadtinsel geführt.

Gesperrt ist die B107 in dem Bereich heute ab 9 Uhr, informiert Ordnungsamtsleiter André Gerdel. Am Sonntag soll sie ab 9 Uhr wieder frei sein. Gleiches gilt für die Havelstegbrücke zur Spülinsel, auf der heute Abend das Feuerwerk entzündet wird.

Über 1.000 Enten im Hafen

Fischerstechen ab 10 Uhr, Entenrennen gegen 13 Uhr, Bühnenprogramm ab 15.45 Uhr mit Auswertung des Stadtradelns für Havelberg und das Elbe-Havel-Land. Aktionen auf dem Slawendorfspielplatz und am Abend Fackelumzug und Einfahren der Boote in den Hafen gehören zum Programm. Beim Entenrennen mit gut 60 Preisen und der Wassertombola für alle Bootskapitäne gibt es tolle Gewinne. Über 1.000 Enten werden ins Rennen gehen.

Coupons fürs Entenrennen können sich Interessierte noch beim Fischerstechen auf der Spülinsel sichern. Die Preise können dann ab Dienstag im „Tintenfass“ abgeholt werden. Die Lose für die Wassertombola gibt es am Sonnabend noch bis 17 Uhr in der Touristinfo. Den Hauptpreis stellt die Hansestadt mit einem Reisegutschein über 400 Euro. Der zweite Preis ist ein Hausboot-Wochenende im Wert von 300 Euro von der Havelfun UG Havelberg, der dritte Preis eine Hüpfburg für ein Wochenende für 180 Euro vom KyritzVermietService. Insgesamt gibt es neun Preise zu gewinnen.