weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Oschersleben
    4. >

  4. 6 Millionen Euro für Neubau: Größtes DRK-Kreis-Projekt in der Geschichte: Quartiershaus wird riesig

6 Millionen Euro für Neubau Größtes DRK-Kreis-Projekt in der Geschichte: Quartiershaus wird riesig

Die Expansion des DRK in die Eilsleber Friedrichstraße schreitet voran. Mit dem Etagenbau wurde bereits begonnen. Bekannt ist nun auch, wann die ersten einziehen können.

30.08.2025, 14:00
Auf dem im Volksmund sogenannten „Lambrecht“-Grundstück geht es schon in die Höhe. Vorausgegangen waren dem Neubau umfangreiche Abrissarbeiten.
Auf dem im Volksmund sogenannten „Lambrecht“-Grundstück geht es schon in die Höhe. Vorausgegangen waren dem Neubau umfangreiche Abrissarbeiten. Foto: Ronny Schoof

Eilsleben. - Schon weit mehr als das Fundament ist auf dem Bauplatz des DRK direkt neben dem Eilsleber Rot-Kreuz-Zentrum „Obere Aller“ entstanden. Im April hatte der DRK-Kreisverband Wanzleben als Bauherr feierlich den ersten Spatenstich für sein ambulantes Quartiershaus gesetzt, das mit seiner Größe beim DRK einzigartig ist.