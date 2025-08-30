6 Millionen Euro für Neubau Größtes DRK-Kreis-Projekt in der Geschichte: Quartiershaus wird riesig
Die Expansion des DRK in die Eilsleber Friedrichstraße schreitet voran. Mit dem Etagenbau wurde bereits begonnen. Bekannt ist nun auch, wann die ersten einziehen können.
Eilsleben. - Schon weit mehr als das Fundament ist auf dem Bauplatz des DRK direkt neben dem Eilsleber Rot-Kreuz-Zentrum „Obere Aller“ entstanden. Im April hatte der DRK-Kreisverband Wanzleben als Bauherr feierlich den ersten Spatenstich für sein ambulantes Quartiershaus gesetzt, das mit seiner Größe beim DRK einzigartig ist.