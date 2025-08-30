Die Expansion des DRK in die Eilsleber Friedrichstraße schreitet voran. Mit dem Etagenbau wurde bereits begonnen. Bekannt ist nun auch, wann die ersten einziehen können.

Auf dem im Volksmund sogenannten „Lambrecht“-Grundstück geht es schon in die Höhe. Vorausgegangen waren dem Neubau umfangreiche Abrissarbeiten.

Eilsleben. - Schon weit mehr als das Fundament ist auf dem Bauplatz des DRK direkt neben dem Eilsleber Rot-Kreuz-Zentrum „Obere Aller“ entstanden. Im April hatte der DRK-Kreisverband Wanzleben als Bauherr feierlich den ersten Spatenstich für sein ambulantes Quartiershaus gesetzt, das mit seiner Größe beim DRK einzigartig ist.