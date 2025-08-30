weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Sommer in Magdeburg: Entenfamilie teilt sich das Freibad mit Badegästen

Im Erich-Rademacher-Freibad in Magdeburg-Olvenstedt lebt auch in diesem Jahr wieder eine Entenfamilie. Wie das Miteinander von Badegästen und Enten funktioniert.

Von Lena Bellon Aktualisiert: 30.08.2025, 13:48
Eine Entenfamilie lebt schon den ganzen Sommer im Erich-Rademacher-Freibad in Magdeburg.
Magdeburg. - Sie schwimmen im Becken, sonnen sich vor dem Kiosk oder versammeln sich auf der Wiese. Im Erich-Rademacher-Freibad in Magdeburg-Olvenstedt verbrachte auch in diesem Jahr wieder eine Enten-Familie ihren Sommer.