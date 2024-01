Um die einhundert Landwirte, Mitarbeiter und Sympathisanten aus dem Altkreis Havelberg hatten sich am 9. Januar zur Mahnwache des Bauernverbandes am Lagerfeuer in Schönfeld mit ihrer Technik eingefunden.

Mahnfeuer der Landwirte lodert in Schönfeld an der Bundesstraße 107

Ackerschlepper aus Schönfeld, Scharlibbe, Kamern, Wulkau, Sandau, Kuhlhausen und Havelberg waren teils mit Protestplakaten auf der Wiese aufgestellt. Die Havelberger waren in geschlossener Kolonne angerückt. Große Ballen dienten als Stehtische, in zwei alten Wassertrögen loderten Mahnfeuer. „Wir machen so lange weiter, bis sich da oben endlich was bewegt“, erklärte Tobias Mahnitz als Versammlungsleiter mit Blick auf die Bauernproteste.