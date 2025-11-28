Eine Sprechstunde an einem halben Tag in der Woche statt 24/7-Versorgung. Ist es das, wofür die Menschen in Havelberg seit der Schließung des Krankenhauses vor fünf Jahren kämpfen?

Kommentar zur Gesundheitssituation in Havelberg: Nur ein Trostpflaster

Andreas König ist Chefreporter der Volksstimme im Landkreis Stendal.

Havelberg - Der Berg kreißte und gebar eine Maus. Dieses Sprichwort trifft die Situation nach fünf Jahren ohne Krankenhaus in Havelberg und die Bemühungen des Landes und seiner Krankenhausgesellschaft Salus recht gut.