weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Havelberg
    4. >

  4. Enttäuschendes Ergebnis: Kommentar zur Gesundheitssituation in Havelberg: Nur ein Trostpflaster

Enttäuschendes Ergebnis Kommentar zur Gesundheitssituation in Havelberg: Nur ein Trostpflaster

Eine Sprechstunde an einem halben Tag in der Woche statt 24/7-Versorgung. Ist es das, wofür die Menschen in Havelberg seit der Schließung des Krankenhauses vor fünf Jahren kämpfen?

Von Andreas König 28.11.2025, 16:46
Andreas König ist Chefreporter der Volksstimme im Landkreis Stendal.
Andreas König ist Chefreporter der Volksstimme im Landkreis Stendal. Foto: David Behrendt

Havelberg - Der Berg kreißte und gebar eine Maus. Dieses Sprichwort trifft die Situation nach fünf Jahren ohne Krankenhaus in Havelberg und die Bemühungen des Landes und seiner Krankenhausgesellschaft Salus recht gut.