Ukrainische Musiker möchten mit einem besonderen Konzert für die Unterstützung ihres Landes danken.

Der Musiker Sebastian Studnitzky bringt sein Projekt Momento Odesa in der Salzwedeler Marienkirche zu Gehör.

Salzwedel/vs. - Ein Benefizkonzert für die Ukraine mit preisgekrönten Musikern findet am Dienstag, 2. Dezember, in Salzwedel statt. Es steht unter dem Motto „Momento Odesa“.

Zu hören sind in der Marienkirche der international renommierte und mehrfach ausgezeichnete Musiker Sebastian Studintzky sowie das Kammerorchester der Philharmonie Odessa. Zudem wirken Anastasiia Pokaz, Paul Kleber und Tim Sarhan mit.

Manifest für Menschlichkeit

Die Besucher können sich auf ein „mitreißendes Manifest für Menschlichkeit und die Kraft der Musik freuen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Komposition von Studnitzky vermittele ein völlig neues Klangerlebnis zwischen Jazz und Filmmusik.

Das Projekt wurde von Sebastian Studnizky im Jahr 2023 gestartet und wird mit Aufführungen in der Ukraine und Deutschland umgesetzt. Der Reinerlös und Spenden der gesamten Tournee gehen an Hilfsprojekte in der Ukraine wie an Waisen- und Krankenhäuser.

Dank für die deutsche Unterstützung der Ukraine

Die Musik als universelle Sprache soll Brücken bauen – zwischen Völkern, Generationen und Herzen. Das Philharmonie-Orchester Odessa gastiert in Deutschland mit einem besonderen Ziel: Kunst und Kultur dienen hier nicht dem Selbstzweck, sondern als Instrument der Humanität. Darüber hinaus möchten die Musiker etwas zurückgeben für die große Unterstützung, die ihr Land erfahren hat.

Das Konzert beginnt um 19 Uhr, der Eintritt kostet 20 Euro, ermäßigt 13 Euro.