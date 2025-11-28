weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  4. Radikaler Schnitt: Love Music Festival 2026 in Magdeburg verzichtet auf Camping und kürzt Programm

Das Love Music Festival, seit über einem Jahrzehnt ein Publikumsmagnet in Magdeburg, stellt 2026 sein Konzept um – mit spürbaren Veränderungen für die Fans.

Von Romy Bergmann 28.11.2025, 17:00
Buntes Treiben beim Love Music Festival im Elbauenpark: Tausende Fans feiern zu Beats und Sommerstimmung – 2026 soll das Event nur an einem Tag stattfinden.
Buntes Treiben beim Love Music Festival im Elbauenpark: Tausende Fans feiern zu Beats und Sommerstimmung – 2026 soll das Event nur an einem Tag stattfinden. Foto: Alina Bach

Magdeburg. - Das Love Music Festival (LMF) in Magdeburg steht vor einer Veränderung: Nach Jahren als mehrtägiges Event wird die Ausgabe 2026 auf ein eintägiges Format reduziert. Zwar soll das Festival wieder im Elbauenpark stattfinden - jedoch ohne Camping. Was bislang bekannt ist.