Das Love Music Festival, seit über einem Jahrzehnt ein Publikumsmagnet in Magdeburg, stellt 2026 sein Konzept um – mit spürbaren Veränderungen für die Fans.

Buntes Treiben beim Love Music Festival im Elbauenpark: Tausende Fans feiern zu Beats und Sommerstimmung – 2026 soll das Event nur an einem Tag stattfinden.

Magdeburg. - Das Love Music Festival (LMF) in Magdeburg steht vor einer Veränderung: Nach Jahren als mehrtägiges Event wird die Ausgabe 2026 auf ein eintägiges Format reduziert. Zwar soll das Festival wieder im Elbauenpark stattfinden - jedoch ohne Camping. Was bislang bekannt ist.