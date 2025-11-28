Radikaler Schnitt Love Music Festival 2026 in Magdeburg verzichtet auf Camping und kürzt Programm
Das Love Music Festival, seit über einem Jahrzehnt ein Publikumsmagnet in Magdeburg, stellt 2026 sein Konzept um – mit spürbaren Veränderungen für die Fans.
28.11.2025, 17:00
Magdeburg. - Das Love Music Festival (LMF) in Magdeburg steht vor einer Veränderung: Nach Jahren als mehrtägiges Event wird die Ausgabe 2026 auf ein eintägiges Format reduziert. Zwar soll das Festival wieder im Elbauenpark stattfinden - jedoch ohne Camping. Was bislang bekannt ist.