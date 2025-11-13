Sachsen-Anhalts Reiner Haseloff (CDU) hat sich zum Erhalt des Krankenhauses in Zerbst bekannt. In der Altmark ist unterdessen ein weiteres Haus in bedrohliche Schieflage geraten - für Hunderte Mitarbeiter kann das Weihnachtsgeld nicht gezahlt werden.

Magdeburg/Zerbst/Salzwedel - „Dieser Standort wird erhalten“, sagte Reiner Haseloff am Donnerstag am Ende einer von der AfD beantragten Debatte zur drohenden Schließung des Krankenhauses in Zerbst. Es werde sicherlich Abstriche geben, aber die Menschen könnten davon ausgehen, dass sie weiter sicher versorgt werden. Die Landesregierung werde das Notwendige tun, um die Grund- und Basisversorgung in der Stadt auch in Zukunft zu gewährleisten.