Familie Moratschke mit ihren sechs Kinder aus dem lange von Kakerlaken befallenen Haus in Stendal glaubte, sie hätte Ruhe. Das Landgericht Stendal kündigt eine Kehrtwende an.

Landgericht Stendal: Droht Familie mit sechs Kindern Rauswurf aus der Wohnung?

Familie Moratschke mit fünf ihrer sechs Kinder soll aus ihrer Wohnung in der Lucas-Cranach-Straße in Stendal ausziehen.

Stendal - „Wir müssen aus der Wohnung raus.“ Unter Tränen berichtet Franziska Moratschke aus Stendal von der neuesten Wendung im Rechtsstreit um ihre Wohnung in der Lucas-Cranach-Straße. Bekannt wurde das Haus wegen des starken Befalls mit Ungeziefer, unter anderem Kakerlaken.