Mit 80 in Havelberg für den Ruhestand entschieden

Sybille Konrad hat seit 1998, also seit 24 Jahren, den „Super-Laden“ in Havelberg geführt. Am 30. Dezember schließt die mittlerweile 80-Jährige ihr Geschäft nun für immer. Denn sie möchte demnächst zu ihrem Sohn nach Schollene ziehen.

Havelberg - In Havelberg befindet sich nun schon seit 24 Jahren ein „Super-Laden“. Erst in der Bahnhofstraße, dann in der Langen Straße und seit etwas über fünf Jahren in der Steinstraße. Mit ihrem Geschäft immer mitgezogen ist die Inhaberin Sybille Konrad.