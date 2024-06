Mit 90 Jahren noch voll im Leben in Schönfeld an der Elbe

Schönfeld. - Es ist das Prinzip der Freiwilligkeit und des Miteinanders der Generationen, das sich seit 90 Jahren bei der Feuerwehr in Schönfeld erhalten hat. Das sagt Wehrleiter Tobias Mahnitz am Sonnabendvormittag, als er in dem mit Birkengrün, Wimpeln und Fotos geschmückten Bergeraum nahe dem Gerätehaus die Festrede zum Feuerwehrjubiläum hält. Die Halle macht sich prima angesichts des für diesen Festtag, an dem auch 604 Jahre Schönfeld gefeiert werden, vorhergesagten Regens – doch noch scheint die Sonne.