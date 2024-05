Kameramann Pascal Schmit hat die Aufnahmen für „Mit Herz und Holly“ auf dem Klosterhof am Dom in Havelberg im Kasten. Die Schauspieler Aglaia Szyszkowitz, Inka Friedrich und Joachim Raaf (von links) drehen für eine Radtour, die in der neuen Folge der ZDF-Serie zu sehen sein wird.

Havelberg. - Was diese alte Linde wohl alles zu erzählen hätte? Schauspielerin Inka Friedrich ist begeistert vom Ambiente auf dem Klosterhof am Dom in Havelberg. Wie überhaupt von der ganzen Region, die die Filmärztin mit Praxis in Tangermünde für neue Folgen der ZDF-Herzkino-Serie „Mit Herz und Holly“ gerade wieder erkundet. Und das gern auch mal außerhalb der Dreharbeiten.