Die Gastronomen Dietlind und Achim Wienicke aus Köthen sind seit 25 Jahren in Havelberg dabei. Warum sie auf Spezialitäten setzen.

Von Max Tietze 05.09.2025, 14:16
Die Gastronomen Dietlind und Achim Wienicke aus Köthen kommen seit 25 Jahren zum Pferdemarkt nach Havelberg. Sie haben ihre Spezialität, das belgische Kirschbier, dabei. Händler und Marktbesucher mögen es.
Havelberg. - „Der Pferdemarkt in Havelberg muss sein, seit 25 Jahren mit einem Imbissstand“, sagen die Gastwirte Dietlind und Achim Wienicke aus Merzien bei Köthen schon ein wenig stolz. Früher brachten sie einen großen Wagen mit. Jetzt reichen Pavillon, Zelt und Grill auf dem Platz bei den Händlern.