Nachdem mehrere Konzerte im Elbauenpark Magdeburg abgesagt sind, wird dem Veranstalter im Internet Betrug vorgeworfen. Das Barleber Unternehmen ist pleite. Das müssen Karten-Käufer laut Eventim jetzt wissen.

Pietro Lombardi sollte im Magdeburger Elbauenpark ein Open-Air-Konzert geben. Dieses und weitere Konzerte sind durch den Barleber Veranstalter epc abgesagt worden. Nun wollen Fans die Ticketgebühern erstattet haben.

Barleben/Magdeburg - Mehrere für September geplante Konzerte im Magdeburger Elbauenpark sind vom Veranstalter abgesagt worden. Neben „Stars im Park“ mit Sänger Pietro Lombardi und der Rammstein-Tribute-Show „Stahlzeit“ ist auch das Konzert um Rapper „1986zig“ betroffen. Der Veranstalter hat nun bekannt gegeben, insolvent zu sein. Die Frage nach der Rückerstattung beschäftigt jetzt zahlreiche Käufer und sogar die Polizei.