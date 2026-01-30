Der Bürgermeister und die Geschäftsführer von Wobau und Stadtwerken stimmen beim Neujahrsempfang auf 2026 ein. Ein Gast aus Lehrte überrascht mit Geschenken.

Kabarettist Christoph Brüske gibt den Ausstand des Neujahrsempfangs in Staßfurts Salzlandtheater.

Staßfurt - „Willkommen hier im Salzlandtheater! Willkommen in der René-Zok-Arena! Willkommen in der Eugen-Keller-Mehrzweckhalle! Willkommen in der Daniel-Bierbach-Baracke!“ Mit diesen Worten startete Kabarettist Christoph Brüske seine Abschlussrede des Neujahrsempfangs am Donnerstagabend. Staßfurt, das sei für ihn die „Perle im Salzland“, der „Gehpunkt an der Bode“ – kurzum, ein „sympathischer Kleinod zwischen Aschersleben und Hecklingen“. Bürgermeister René Zok fasst es zur Eröffnung etwas ernsthafter.