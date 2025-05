Mit Blick auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg prüft die Stadt Havelberg, wie das Volksfest noch sicherer werden kann. Es wird Einschränkungen geben.

Stadt arbeitet am Sicherheitskonzept

Für mehr Sicherheit auf dem Pferdemarkt in Havelberg sollen Fahrten von Autos auf den Festplätzen so weit wie möglich reduziert werden. Vorteil: Damit werden Spaziergänge mit Pferd angenehmer.

Havelberg. - Wie lässt es sich auf dem Pferdemarkt in Havelberg verhindern, dass ein Auto in die Menschenmassen rast? Eine Frage, die die Stadtverwaltung als Organisatorin der Großveranstaltung nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg im Dezember 2024 beschäftigt. Marktmeisterin Jenny Wolff und Ordnungsamtsleiter André Gerdel hatten zum Sicherheitskonzept ein Vororttreffen mit der Polizei.