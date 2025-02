Wie geht es weiter mit dem Bio-Unterricht am Gymnasium in Havelberg? Eltern wehren sich gegen Kursalternative.

Neue Sorge ums Abitur in Havelberg

Lehrermangel am Gymnasium

Eltern sorgen sich in Havelberg um das Abitur ihrer Kinder.

Havelberg. - Schon wieder sorgen sich Eltern in Havelberg um das Abitur ihrer Kinder. Nachdem vor gut einem Jahr massiver Unterrichtsausfall zu einer Petition beim Landtag führte und erste Verbesserungen erreicht wurden, geht es nun um die Oberstufe und die Frage, ob die Schüler ab dem kommenden Schuljahr den Grund- und Leistungskurs in Biologie am hiesigen Teil des Diesterweg-Gymnasiums Tangermünde-Havelberg belegen können.