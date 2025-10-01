Eil
Update - Telekom hat Schaden behoben Neues zum Vodafone-Mobilfunk in Havelberg
Nachdem es drei Tage kein oder kaum mobiles Internet auf Handys in Havelberg gab, sollte jetzt wieder alles funktionieren.
Aktualisiert: 02.10.2025, 12:27
Havelberg. - Das ging dann schneller als gedacht: Die Telekom konnte den Kabelschaden auf ihrer Glasfaser-Zufuhrstrecke bereits am frühen Mittwochabend beheben. Somit gibt es keine Einschränkungen mehr im Vodafone-Mobilfunknetz, informiert Vodafone-Sprecher Volker Petendorf.