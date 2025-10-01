weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Havelberg
    4. >

  4. Update - Telekom hat Schaden behoben: Neues zum Vodafone-Mobilfunk in Havelberg

Eil
„Ausländer raus“-Rufe an Polizeischule in Aschersleben? Ermittlungen laufen
„Ausländer raus“-Rufe an Polizeischule in Aschersleben? Ermittlungen laufen

Update - Telekom hat Schaden behoben Neues zum Vodafone-Mobilfunk in Havelberg

Nachdem es drei Tage kein oder kaum mobiles Internet auf Handys in Havelberg gab, sollte jetzt wieder alles funktionieren.

Von Diana Honcharenko Aktualisiert: 02.10.2025, 12:27
Das Vodafone-Netz ist seit einigen Tagen in Havelberg gestört.
Das Vodafone-Netz ist seit einigen Tagen in Havelberg gestört. Foto: picture alliance/dpa

Havelberg. - Das ging dann schneller als gedacht: Die Telekom konnte den Kabelschaden auf ihrer Glasfaser-Zufuhrstrecke bereits am frühen Mittwochabend beheben. Somit gibt es keine Einschränkungen mehr im Vodafone-Mobilfunknetz, informiert Vodafone-Sprecher Volker Petendorf.