Nachdem es drei Tage kein oder kaum mobiles Internet auf Handys in Havelberg gab, sollte jetzt wieder alles funktionieren.

Das Vodafone-Netz ist seit einigen Tagen in Havelberg gestört.

Havelberg. - Das ging dann schneller als gedacht: Die Telekom konnte den Kabelschaden auf ihrer Glasfaser-Zufuhrstrecke bereits am frühen Mittwochabend beheben. Somit gibt es keine Einschränkungen mehr im Vodafone-Mobilfunknetz, informiert Vodafone-Sprecher Volker Petendorf.