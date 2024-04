Jetzt kann sich Klaus Hagge aus Havelberg voll und ganz den schönen Dingen des Lebens widmen. Mit 73 Jahren ist er nun endgültig in den Ruhestand gegangen.

Noch acht Jahre Arbeit in Havelberg drangehangen

Klaus Hagge an seinem Arbeitsplatz im Havelberger Unternehmen Ruß. Zur Verabschiedung in den endgültigen Ruhestand konnte er sich über einen großen Präsentkorb freuen.

Havelberg. - Klaus Hagge kennt so ziemlich jeden in seiner Heimatstadt. Denn er ist ein original Havelberger. Und das seit mittlerweile 73 Jahren. Bis Ende März hat er vom Jugendalter an sein ganzes bisheriges Leben gearbeitet.