Normalität sieht anders aus: Lehrermangel auch an Havelberger Schule

Havelberg - Was vor den Osterferien begonnen hatte, setzte sich nach den Sommerferien weiter fort: In der Förderschule „Am Lindenweg“ in Havelberg liefen umfangreiche Bauarbeiten zur Sanierung der Heizungsanlage, der Sanitärbereiche und der Umbau des Whirlpoolbereiches. Bis auf Letzteres ist das meiste geschafft. Außerdem fehlen, wie an anderen Schulen auch - Lehrer.