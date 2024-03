In Havelberg geht es am Sonnabend im Modellsportzentrum an der Rathenower Straße wieder auf die Suche nach Eiern. Die Organisatoren freuen sich auf viele Besucher.

Havelberg. - Der Ostersonnabend ist seit vielen Jahren ein besonderer Tag in Havelberg. Denn dann wird im Modellsportzentrum an der Rathenower Straße immer zum großen Havelberger Osterfest eingeladen. „Zusammen mit der Stadt Havelberg und den Verantwortlichen im Modellsportzentrum haben wir alle Vorbereitungen dafür getroffen, bis hin zum Wetter“, versichert Thomas Will, Leiter des Havelberger Jugendzentrums, mit einem optimistischen Lächeln.

Der Ablauf des Festes ähnelt denen vergangener Jahre. Fleißige Osterhasen verstecken auf dem weitläufigen Gelände wieder 1.000 bunte Ostereier, darunter zehn goldene. „Wer ein solches findet, kann sich bei uns als Organisatoren im Tausch mit diesem Ei sogleich eine schöne Überraschung abholen“, erklärt Thomas Will.

Gut bewährte Regelung

Zwei Flächen stehen übrigens für die große Ostereiersuche zur Verfügung. Die eine ist für Kinder bis zum Alter von sechs Jahre gedacht und die andere für etwas ältere Kinder ab sieben Jahren. Diese Regelung hat sich in den Vorjahren gut bewährt.

Suchende Kinder, die erfolglos bleiben, brauchen nicht traurig zu sein. „Ein Osterhase und ein Küken sind auf dem Platz mit Körbchen voller Süßigkeiten zum Verteilen unterwegs“, ist zu erfahren.

Um die Verpflegung der kleinen und großen Besucher bemühen sich das Modellsportzentrum mit Kaffee und Kuchen und das Jugendzentrum mit Popcorn und Kaltgetränken.

Schon fleißig zu Ostern gebastelt

Österliche Stimmung ist in diesen Tagen bereits im Jugendzentrum selbst aufgekommen. Unter anderem sind an Bastelnachmittagen für dekorative Zwecke Ostereier und andere Dinge bemalt beziehungsweise schön gestaltet worden. Einige davon haben in dem Haus in der Uferstraße bereits einen festen Platz gefunden, andere in den Familien der Kinder zu Hause.