Zehntausende feiern das Volksfest Pferdemarkt Havelberg: Die Wiesenparty ist voll in Gange
Mit dem Bierfassanstich ist der Pferdemarkt eröffnet. Der Rummel bietet rasante Fahrten, der Hubschrauber tolle Ausblicke. Trödel , Neuware und Pferde wechseln ihre Besitzer.
Aktualisiert: 04.09.2025, 18:28
Havelberg. - Für Spannung war gesorgt zur Eröffnung des Havelberger Pferdemarktes 2025. Denn erstmals fand ein Wettnageln statt. Organisiert vom Nagelclub 1875 Garz. Im kleinen Haveldorf wird dieser spaßige Wettbewerb seit 1998 wieder richtig zelebriert. Nun auch im Bayernzelt auf dem Pferdehandelsplatz.