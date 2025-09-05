Zwei Linken-Kommunalpolitiker wollen von Klötzes Bürgermeister wissen, ob der KSK nach der Waldbad-Schlägerei ebenfalls zum Fest der Vereine kommen darf.

Klötze. - Auch der Klötzer Kampfsportverein (KSK) ist zum Fest der Vereine im Rahmen der MDR-Heimattour am 20. September auf dem Schulplatz eingeladen. Klare Ansage von Bürgermeister Alexander Kleine auf eine Anfrage von Ortschaftsratmitglied Torben Hilbig (Die Linke) während einer Zusammenkunft am Donnerstag.