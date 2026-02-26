Ins Restaurant des Hotels am Hafen in Havelberg zieht wieder Leben ein. Mit dem Mezza Luna wird die Uferpromenade weiter belebt.

Pizza, Pasta, Eis und mehr im neuen Italiener von Havelberg

Noch stehen Stühle auf den Tischen. Doch ins Restaurant des Hafenhotels Havelberg zieht wieder Leben ein. Besmir Mustafi (rechts) freut sich auf die Neueröffnung. Seine Familie, hier Elvis (links) und Festin, unterstützt ihn.

Havelberg. - In der Küche werden die Gerätschaften und der Fußboden geschrubbt. Im Restaurant stehen die Stühle noch auf den Tischen. Erste Bilder hängen an den Wänden. In der Bar sind die Spirituosen bereits eingeräumt. Es geht voran im neuen italienischen Restaurant im Hotel am Hafen, direkt an der Uferpromenade in Havelberg gelegen. Besmir Mustafi und sein Team freuen sich auf die Neueröffnung.