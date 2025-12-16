Die neue Salus-Sprechstunde in Havelberg ist eröffnet. Eine Überweisung vom Hausarzt ist nicht erforderlich, aber einen Termin muss man haben.

Praxisteam der Salus ist in Havelberg bereit für die Patienten

Facharzt Alwin Markus Bunge ist mit den Schwestern Anne-Kathrin Gehrke (links) und Heike Zieprich startklar für die erste Sprechstunde in der neuen Salus Arztpraxis in Havelberg.

Havelberg. - Herzlich begrüßen Schwester Heike und Schwester Anne-Kathrin am Dienstagmorgen die ersten beiden Patienten. Sie gehören zu den Glücklichen, die für den ersten Sprechtag in der neuen Salus-Praxis in Havelberg einen Termin bekommen haben. Alwin Markus Bunge, Facharzt für Chirurgie und Orthopädie, ist gespannt auf diesen ersten Tag und „hochmotiviert, wie immer“. Der Chefarzt aus dem Krankenhaus Seehausen wird an diesem Vormittag zwölf Patienten behandeln. Für die nächsten Sprechtage im Januar sind bereits viele Termine vergeben.