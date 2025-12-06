Salus stellt in Havelberg neue Praxisräume vor. Für die Akteure von „Pro Krankenhaus“ ist das Ziel, für das sie seit bald sechs Jahren kämpfen, noch nicht erreicht.

Neue Praxisräume in Havelberg sind erst einmal ein Anfang

Heidi Köhler, Geschäftsführerin der Salus-Praxis GmbH (links), begrüßte im Eingangsbereich des Jobcenters in Havelberg viele Interessierte, die sich die neuen Praxisräume im Obergeschoss anschauen wollten. Diese werden in den nächsten Tagen mit Mobiliar und Technik ausgestattet. Auf dem Hof stehen vier Parkplätze zur Verfügung.

Havelberg. - Arztkittelweiß sind die Räume der neuen Salus-Praxis in Havelberg. Behandlung, Sprechzimmer, Ultraschall steht an den ebenfalls blendend weißen Türen im langen Flur der ersten Etage des Gebäudes der Arbeitsagentur. In wenigen Tagen soll dort die erste Sprechstunde in Chirurgie und Orthopädie stattfinden. Die Salus Altmark Holding will am frühen Freitagnachmittagvor dem zweiten Advent lokalen Akteuren die neuen Räume zeigen. Es ist ausdrücklich kein Tag der offenen Tür. Dennoch sind viele gekommen.