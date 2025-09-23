weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Havelberg
    4. >

  4. Hilfe für Geflüchtete aus der Ukraine: Projekt für Kinder: Ukrainische Bücher in Havelberg neu entdeckt

Jetzt live:
Sachsen-Anhalt gedenkt verstorbenem Ministerpräsidenten Wolfgang Böhmer
Sachsen-Anhalt gedenkt verstorbenem Ministerpräsidenten Wolfgang Böhmer

Hilfe für Geflüchtete aus der Ukraine Projekt für Kinder: Ukrainische Bücher in Havelberg neu entdeckt

„Old School“ und Prignitz-Museum unterstützen mit Lesungen in Havelberg ein Projekt für Kinder. Warum für die Jüngsten ukrainische Literatur ein Weg zur Integration ist.

Von Max Tietze 23.09.2025, 12:20
Melissa Friebe (links) aus Nitzow nutzte die Gelegenheit in Havelberg in der "Old School", von der Ukrainierin Mariia Chynkina mehr über das Kinderbuchprojekt zu erfahren.
Melissa Friebe (links) aus Nitzow nutzte die Gelegenheit in Havelberg in der "Old School", von der Ukrainierin Mariia Chynkina mehr über das Kinderbuchprojekt zu erfahren. Foto: Max Tietze

Havelberg. - Es geht bei dem Buchprojekt „Kindergeschichten aus der Ukraine“ in Havelberg um mehr als 40 Buchtitel. Das Besondere daran: Es sind alles Kinderbücher in ukrainischer Sprache. „Ukrainische Bücher fehlen in deutschen Bibliotheken oder sind viel zu wenig vorhanden“, so die junge Ukrainerin Mariia Chynkina. Was sie ändern will.