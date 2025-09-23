„Old School“ und Prignitz-Museum unterstützen mit Lesungen in Havelberg ein Projekt für Kinder. Warum für die Jüngsten ukrainische Literatur ein Weg zur Integration ist.

Melissa Friebe (links) aus Nitzow nutzte die Gelegenheit in Havelberg in der "Old School", von der Ukrainierin Mariia Chynkina mehr über das Kinderbuchprojekt zu erfahren.

Havelberg. - Es geht bei dem Buchprojekt „Kindergeschichten aus der Ukraine“ in Havelberg um mehr als 40 Buchtitel. Das Besondere daran: Es sind alles Kinderbücher in ukrainischer Sprache. „Ukrainische Bücher fehlen in deutschen Bibliotheken oder sind viel zu wenig vorhanden“, so die junge Ukrainerin Mariia Chynkina. Was sie ändern will.