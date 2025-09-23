Jetzt live:
Hilfe für Geflüchtete aus der Ukraine Projekt für Kinder: Ukrainische Bücher in Havelberg neu entdeckt
„Old School“ und Prignitz-Museum unterstützen mit Lesungen in Havelberg ein Projekt für Kinder. Warum für die Jüngsten ukrainische Literatur ein Weg zur Integration ist.
23.09.2025, 12:20
Havelberg. - Es geht bei dem Buchprojekt „Kindergeschichten aus der Ukraine“ in Havelberg um mehr als 40 Buchtitel. Das Besondere daran: Es sind alles Kinderbücher in ukrainischer Sprache. „Ukrainische Bücher fehlen in deutschen Bibliotheken oder sind viel zu wenig vorhanden“, so die junge Ukrainerin Mariia Chynkina. Was sie ändern will.