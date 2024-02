Der Radtourismus ist in Havelberg ein Wirtschaftsfaktor. Investitionen werden gerade diskutiert. Und die Frage, wie viel sich die Stadt dafür leisten will und kann.

Radtourismus in Havelberg: Wie viel Geld darf es dafür sein?

Seit 2021 gibt es das „Radeln nach Zahlen“. An der Sandauer Brücke begrüßt die Hansestadt Radler mit einem Info-Punkt direkt an der Havel.

Havelberg. - Wie entwickelt sich der Radtourismus in Havelberg? Und welche Investitionen will und kann sich die Stadt dafür leisten? Fragen, die in der Haushaltsdiskussion zur Debatte stehen. Unter anderem geht es um einen Trinkbrunnen für 18.000 Euro.