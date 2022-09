Reinigungstag in allen Orten von Klietz

Die fleißigen Müllsammler in Klietz zeigen nach getaner Arbeit, wie viele Müllsäcke und mehr dabei gefüllt worden sind.

Klietz - Die Beseitigung von Umweltverschmutzung und Plastikmüll hatten sich fleißige Frauen, Männer und auch Kinder am Sonnabendvormittag in ihren Wohnorten als Ziel gesetzt – als ein Beitrag zu dem an dem Tag stattfindenden Weltreinigungstag.