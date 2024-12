Die Dressurquadrille mit acht Reitern und Pferden eröffnete das Weihnachtsreiten in Schönhausen.

Schönhausen. - Viele Stunden Training lagen hinter Reitern und Pferden, bevor sie am Sonnabend zahlreiche Gäste beim Weihnachtsreiten in Schönhausen mit ihrem Programm erfreut haben. Der Reitverein „Fürst Bismarck“ hatte dazu in die Reithalle geladen.