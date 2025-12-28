Wo sind in Havelberg Silvesterfeuerwerke erlaubt? Der Amtsleiter gibt Auskunft.

Rücksicht ist für einen gesunden Start ins neue Jahr gefragt

Ab Montag, 29. Dezember, gibt es Silvesterraketen und andere Feuerwerke im Handel zu kaufen, auch in Havelberg.

Havelberg/as. - Manch einer hat diesen Tag sehnsüchtig erwartet und wird ab Montag, 29. Dezember, im Handel Ausschau halten nach Silvesterraketen, Böllern und andere Feuerwerken, um das neue Jahr 2026 mit leuchtenden Fontänen und Knallerei zu begrüßen. Andere wiederum wünschen sich ein Verbot der privaten Silvesterraketen. Die Meinungen gehen auseinander. Was aber gilt beim Abbrennen privater Feuerwerke in Havelberg? Darauf hat Ordnungsamtsleiter André Gerdel die Antwort.