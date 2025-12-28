Silvesterfeuerwerk in Havelberg Rücksicht ist für einen gesunden Start ins neue Jahr gefragt
Wo sind in Havelberg Silvesterfeuerwerke erlaubt? Der Amtsleiter gibt Auskunft.
Havelberg/as. - Manch einer hat diesen Tag sehnsüchtig erwartet und wird ab Montag, 29. Dezember, im Handel Ausschau halten nach Silvesterraketen, Böllern und andere Feuerwerken, um das neue Jahr 2026 mit leuchtenden Fontänen und Knallerei zu begrüßen. Andere wiederum wünschen sich ein Verbot der privaten Silvesterraketen. Die Meinungen gehen auseinander. Was aber gilt beim Abbrennen privater Feuerwerke in Havelberg? Darauf hat Ordnungsamtsleiter André Gerdel die Antwort.