Sandauer starten auf dem Elbdeich sportlich in den Frühling

Zu einem einmaligen Lauferlebnis haben die Organisatoren des Riesenpfannkuchenlaufes Sandau am Sonntag auf dem Elbdeich willkommen geheißen.

Sandau - 50 Radfahrer, Läufer, Walker, Wanderer und Skater waren dem Aufruf der Organisatoren des Riesenpfannkuchenlaufes in Sandau gefolgt und machten am Sonntagvormittag unter dem Motto „Fit in den Frühling“ mit bei dieser einmaligen Veranstaltung, die auf dem neuen und alten Deich zwischen Sandau und Wulkau stattfand.