  4. Flotte komplett ausgewechselt: Schienenersatzverkehr Berlin-Hamburg - Bahn hat Zoff mit Busfirma

Im Schienenersatzverkehr auf der Strecke Hamburg-Berlin sind die lilafarbenen Busse verschwunden. Dienstleister Ecovista setzt andere, bis zu zehn Jahre alte Fahrzeuge ein.

Von Andreas König 02.03.2026, 16:53
Ungewohnter Anblick am Busbahnhof in Havelberg: Statt der lilafarbenen Schienersatzverkehrsbusse fahren dort seit dem Wochenende andere Busse.
Ungewohnter Anblick am Busbahnhof in Havelberg: Statt der lilafarbenen Schienersatzverkehrsbusse fahren dort seit dem Wochenende andere Busse. Foto: Andreas König

Havelberg - „Bitte Fahrplanaushänge beachten“, verkündet ein Schild am Busbahnhof am Wasserturm in Havelberg. Von dem Fahrzeug- und Farbwechsel der Busse im Schienenersatzverkehr auf der Strecke zwischen Berlin und Wittenberge steht dort kein Wort. Und doch ist jetzt alles anders.