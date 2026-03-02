Flotte komplett ausgewechselt Schienenersatzverkehr Berlin-Hamburg - Bahn hat Zoff mit Busfirma
Im Schienenersatzverkehr auf der Strecke Hamburg-Berlin sind die lilafarbenen Busse verschwunden. Dienstleister Ecovista setzt andere, bis zu zehn Jahre alte Fahrzeuge ein.
02.03.2026, 16:53
Havelberg - „Bitte Fahrplanaushänge beachten“, verkündet ein Schild am Busbahnhof am Wasserturm in Havelberg. Von dem Fahrzeug- und Farbwechsel der Busse im Schienenersatzverkehr auf der Strecke zwischen Berlin und Wittenberge steht dort kein Wort. Und doch ist jetzt alles anders.