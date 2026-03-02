weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  4. Kostensteigerung: Neuer Trinkwasserpreis: Vermieter kritisiert Gebührenreform und stellt Sinnhaftigkeit in Frage

Die Änderung des Preissystems beim Trinkwasser durch die Heidewasser GmbH sorgt für Ärger: Besonders Mieter und Vermieter müssen jetzt mehr zahlen. Ein Zerbster erklärt, wo die Probleme liegen.

Von Daniela Apel 02.03.2026, 18:45
Die Wasserzählergröße spielt bei Heidewasser-Kunden bei der Grundgebühr fürs Trinkwasser jetzt keine Rolle mehr - das hat für Mieter und Vermieter gravierende Auswirkungen.
Die Wasserzählergröße spielt bei Heidewasser-Kunden bei der Grundgebühr fürs Trinkwasser jetzt keine Rolle mehr - das hat für Mieter und Vermieter gravierende Auswirkungen. Foto: Daniela Apel

Zerbst - Der Jahreswechsel bescherte den Zerbstern neue Trinkwasserabschläge - allerdings mit differenzierter Wirkung. Während die Kosten für Eigenheimbesitzer sinken, zahlen Mieter und Vermieter drauf. „Und das bei genau der gleichen Leistung. Der Aufwand ist derselbe“, ärgert sich Bernd Tobisch. Er kann über die Änderung des Gebührenmaßstabs seitens der Heidewasser GmbH nur den Kopf schütteln.