Die Änderung des Preissystems beim Trinkwasser durch die Heidewasser GmbH sorgt für Ärger: Besonders Mieter und Vermieter müssen jetzt mehr zahlen. Ein Zerbster erklärt, wo die Probleme liegen.

Die Wasserzählergröße spielt bei Heidewasser-Kunden bei der Grundgebühr fürs Trinkwasser jetzt keine Rolle mehr - das hat für Mieter und Vermieter gravierende Auswirkungen.

Zerbst - Der Jahreswechsel bescherte den Zerbstern neue Trinkwasserabschläge - allerdings mit differenzierter Wirkung. Während die Kosten für Eigenheimbesitzer sinken, zahlen Mieter und Vermieter drauf. „Und das bei genau der gleichen Leistung. Der Aufwand ist derselbe“, ärgert sich Bernd Tobisch. Er kann über die Änderung des Gebührenmaßstabs seitens der Heidewasser GmbH nur den Kopf schütteln.