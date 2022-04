Schollene: Rundbogenbrücke soll 2023 abgerissen werden

Schollene - Die Tage der Schollener Rundbogenbrücke, welche in der Mitte der Seegemeinde an deren tiefster Stelle über den Seestrang führt, sind gezählt: Im kommenden Jahr soll das im Jahre 1883 errichtete Bauwerk samt der benachbarten Holzbrücke abgerissen und beide durch einen kompakten Neubau ersetzt werden. Bei der Flut in 2013 wurden die Randbereiche so arg beschädigt, dass eine Notinstandsetzung erfolgen musste.