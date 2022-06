Schollener Rat ändert Planverfahren für Solarpark

Das war zu erwarten: Zur Ratssitzung in Schollene, wobei auch zum geplanten Solarpark beraten wurde, hatten sich etliche Gäste eingefunden. Doch sind maximal fünf Gäste gestattet.

Über 40 Wanderer beteiligten sich im Herbst des Vorjahres am Rundgang durch die Feldmark von Neuwartensleben zum Elshof. Damit protestierten sie gegen die Pläne, hier einen Solarpark zu errichten.

Schollene - Der Gästetisch war im Speiseraum bereits voll besetzt, eine Hand voll weiterer Interessenten musste draußen bleiben. Denn wegen der Pandemie dürfen an den Ratssitzungen maximal fünf Gäste teilnehmen – was in der gesamten Verbandsgemeinde gilt. Ratsmitglied Julia Bengsch hatte deswegen Bedenken: Sie beantragte, den Punkt von der Tagesordnung zu nehmen und zu einem späteren Zeitpunkt darüber zu befinden, wenn wieder mehr Gäste kommen dürfen. Doch lehnte die Mehrheit dies ab.