Der Verein „WeiterDenken“ hat Pläne für die Schulerweiterung in Kamern im Landkreis und hofft auf Hilfe. Platz ist da, was hat sich der Verein vorgenommen?

Kamern. - In der Freien Schule „Elbe-Havel-Land“ in Kamern bot sich Gelegenheit, um beim Vorstand des Vereins „WeiterDenken“ nachzufragen, wie es um die Pläne für eine Gemeinschaftsschule im Landkreis Stendal steht. Ebenso in freier Trägerschaft. Mit der Gründung des Vereins und ersten Ideen ist der Anfang gemacht, um die Nutzung des Schulgebäudes in Kamern weiterzudenken. Was würde eine Gemeinschaftsschule bewirken?