Sommerfest in Garz zieht an wie ein Magnet

Mit 19 Holz bei drei Versuchen schaffte Jens Köpke (Foto) beim Preiskegeln ein recht gutes Ergebnis. An dem Wettbewerb beteiligten sich zahlreiche Kinder, Frauen und Männer.

Garz - Nur in einem Jahr mussten die Garzer auf ihr Sommerfest verzichten. Das war 2020 wegen der Corona-Pandemie. Im Vorjahr jedoch fand es vom Programm her in etwas eingedampfter Form statt.