Etliche Bürger haben in Havelberg das Angebot der SPD-Fraktion für eine offene Sitzung genutzt und ein Hauptthema gefunden.

SPD-Fraktion in Havelberg stellt sich Fragen zum Windpark

In Havelberg gibt es Pläne, Wind- und Sonnenenergie zu nutzen.

Havelberg. - Die öffentlichen Informationen zum von den Stadtwerken geplanten Energiepark in Havelberg halten sich noch immer in Grenzen. Kein Wunder, dass Bürger Gelegenheiten nutzen, um möglichst mehr zu erfahren als das, was bisher bekannt ist. Die SPD-Fraktion des Stadtrates bekam das zu spüren, als sie – mit Blick auf die Kommunalwahlen im Juni – zu einer öffentlichen Sitzung eingeladen hatte.