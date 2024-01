Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Sandau. - Punkt 18 Uhr läuten in Sandau immer die Glocken vom Kirchturm – und unter Glockengeläut begrüßte Bürgermeisterin Claudia Lange alle geladenen Gäste in der Doppeletage des Turmes zum Neujahrsempfang. Darunter Verbandsbürgermeisterin Steffi Friedebold, den Klietzer Amtskollegen Jens Meiering sowie Gemeindewehrleiter Uwe Engel. Ein Dankeschön ging an die Kirchgemeinde, welche den Raum bereitstellte sowie an den Förderverein der Kirche, welcher sich um die Versorgung kümmerte.