„Raus in die Natur!“ hieß es jetzt in der Sandauer Grundschule. Alle vier Klassen trafen sich dazu auf einer Wiese vorm Elbdeich.

Sandau l „Einmal im Jahr findet diese Aktion statt, in der es hauptsächlich um den Wald geht“, berichtete Schulleiterin Marion Kaluza am Rande. Aufgebaut war auf der Wiese am Stadtwald wieder ein Rundkurs, welcher aus acht Stationen bestand, sieben altersgemischte Gruppen mit Grundschülern waren unterwegs, um an den Stationen Stempel zu sammeln.

Die Leiterin betreute eine sportliche Station, wo man zuerst Früchte des Waldes laufend transportieren musste – und zwar ohne diese zu verlieren. Danach war Zielwerfen mit Zapfen angesagt sowie Memory-Fangen. Letzteres erfolgte in zwei Durchgängen, jeder musste dabei wissen, wem er den Zapfen zuvor zugeworfen hatte.

Biosphärenreservat unterstützte

Unterstützung kam wieder vom Biosphärenreservat Mittelelbe, die Mitarbeiter betreuten drei Stationen. Gabriela Ecke, welche in der Region auch die AGs der „Junior-Ranger“ betreut, informierte auf ihrem Stand über die Rote Waldameise. Solch Insekt vermag das 20-fache seines eigenen Körpergewichtes zu tragen, die Königin, welche nur einmal in ihrem Leben befruchtet wird, kann bis zu 20 Jahre alt werden. Ganz in der Nähe fanden sich gleich einige Ameisenhaufen – ein auf einen solchen gelegtes Taschentuch hilft wegen der Ameisensäure gut gegen Schnupfen.

Bilder Gabriela Ecke berichtete über die Rote Waldameise. Foto: Ingo Freihorst



Hier musste man die Tiere des Waldes richtig einordnen. Foto: Ingo Freihorst



Amy Wagner und Mathieu Erber laufen mit Händen voller Waldfrüchte um die Wette. Foto: Ingo Freihorst



Ihr Kollege Tobias Ernst informierte über die Spinnen, welche sich dank der Trockenheit gut vermehrt haben. Vorsicht ist beim aus dem Süden eingewanderten Dornfinger geboten, sein Biss kann bei Allergikern schlimme Reaktionen auslösen. Seine Nester befinden sich an Grashalmen.

FÖJ-ler Louis Katzer informierte über Eichhörnchen, welche zu den Nagetieren gehören. Wissenswertes über Eulen war an der Station von Birgit Kose zu erfahren, der Uhu ist die größte Art hier – er ist am Dom zu finden. Über die Schichten des Waldes informierte Kathrin Wendt, auf einem Bild waren die Tiere entsprechend anzuheften.

Der nächste „Außen-Termin“ für die Grundschüler ist ebenfalls nicht mehr fern: Am Dienstag sind alle Grundschulen der Elb-Havelregion zum alljährlichen Crosslauf in den Stadtpark eingeladen. Los geht es um 10 Uhr, die Strecke wurde aber geändert.