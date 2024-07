Die Sommerparty in Kamern am See im Landkreis Stendal lockt mit SUP Wettbewerb. Der Beste im Stand Up Paddling wird ermittelt. Was zeichnet Paddel und Board aus?

Olaf Christ (links) zeigt einem Gast auf dem Campingplatz in Kamern die Ausrüstung für Stand Up Paddler.

Kamern. - In Kamern im Landkreis Stendal wird zur Sommerparty auf dem Campingplatz eingeladen. Nach Information von Platzchef Olaf Christ wird am Sonnabend, 3. August, erstmals der „Kamernsche Sup Cup“ ausgetragen. „Sup“ steht für Stand Up Paddling. Es ist ein Trendsport, der sich immer größerer Beliebtheit erfreut.

Mit einem Brett (Board), ähnlich dem Windsurfen, nur größer, gleitet der Sportler über das Wasser. Als Antrieb und zum Steuern wird ein leichtes Stechpaddel benutzt. Das Board, auf dem der Paddler steht, ist aus festem Kunststoff oder aufblasbar. Mit einem Minimum an Ausrüstung können sogar Anfänger schnelle Erfolge verzeichnen. Die Sportart begeistert seit einigen Jahren Wassersportler in Havelberg und in Kamern.

Was müssen die Starter bei Stand Up Paddeln in Kamern wissen?

Der Start zum Premierenwettbewerb erfolgt um 15.30 Uhr. Treff ist an der Seeterrasse auf dem Campingplatz, für Teilnehmer bereits um 14.30 Uhr. Wer teilnehmen möchte, wird um online-Anmeldung beim Campingplatz in Kamern gebeten. Gestartet wird mit eigener Ausrüstung. Wer keine besitzt oder nicht mitbringen kann, hat vor Ort die Möglichkeit, Board und Paddel auszuleihen.

Die Strecke, die auf dem Brett zurückgelegt werden soll, beträgt 200 Meter (zweimal 100 Meter mit Wendepunkt). Das Starterfeld wird gemischt sein, Jung und Alt, Männer und Frauen. Vorgesehen ist, den Gewinner im K.-o.-System zu ermitteln. Vor Ort werden Rettungsschwimmer und Bootsbegleitung sein. Den besten Paddlern winken verschiedene Gutscheine. Sommerparty steht in Kamern für Hüpfburg, Musik und Cocktails.