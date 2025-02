Die Sanierung der Uferstraße in Havelberg geht weiter. Deshalb muss die Touristinformation ihr Haus am Winterhafen verlassen.

Touristinfo in Havelberg zieht in ihr neues Domizil

Wegen der Sanierung der Uferstraße in Havelberg zieht die Touristinformation Havelberg um. Die Mitarbeiterinnen Olga Sedova (links) und Grit Lübeck haben den Umzug mit vorbereitet, der am 26. Februar 2025 beginnt.

Havelberg. - Die Vorboten der neuen Baustelle in der Uferstraße in Havelberg sind bereits zu sehen. Verkehrsschilder stehen, sind aber noch weggedreht. Für die Ampeln, die den dann einspurigen Verkehr auf der B107 regeln, wurde im Bereich des Winterhafens an Masten eine temporäre Stromleitung angebracht. Und die Touristinfo benötigt ein neues Domizil. Einschränkungen gibt es auf der B107 außerdem noch weiter nördlich bei Glöwen.