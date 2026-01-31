2024 noch im Plus, weist die Einwohnerstatistik für Havelberg für das Jahr 2025 ein Minus aus. Das sind die Gründe.

Die über tausendjährige Stadt Havelberg hat 2025 an Einwohnern verloren, obwohl die Zahl der Zuzüge höher liegt als die der Wegzüge.

Havelberg. - Für 2025 muss die Hansestadt Havelberg mit ihren Ortsteilen ein Minus in der Einwohnerstatistik verzeichnen. Das war im Jahr zuvor anders. Dank der Zuzüge von Geflüchteten aus der Ukraine hatte es da ein Plus von 26 Einwohnern mit Hauptwohnsitz gegeben. Für das vergangene Jahr gibt es nun ein Minus. Mit 6.421 Kindern und Erwachsenen leben 75 Einwohner weniger in der Stadt und ihren Ortschaften.