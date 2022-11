Tüchtig pumpen auf dem Wasser des Winterhafens in Havelberg

Zwei Havelberger haben ein in dieser Region kaum vorkommendes Hobby für sich entdeckt. Es sieht sehr interessant aus.

Jan Mehlfeldt und Dominique Berndt (von links) mit ihren Pump-Foiling-Boards auf einem Bootssteg an der Havelberger Spülinsel.

Havelberg - Was treiben die beiden Männer denn da auf dem Wasser des Winterhafens? Das fragen sich immer wieder Passanten, die ihnen dabei zuschauen. Denn es mutet schon artistisch an, was Jan Mehlfeldt und Doninique Berndt im Spülinsel-Bereich vorführen.