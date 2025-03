Feuerwehrleute aus dem Elbe-Havel-Land üben in Fischbeck den Löschangriff im Brandcontainer. Und erfahren, was dabei besonders wichtig ist.

Fischbeck. - Hinter der dicken Schutzscheibe ist die Hölle los: Eine Gasflasche fängt plötzlich zu brennen an, dann schießen Flammen unter einem Regal hervor, Feuer lodert an der Decke und dann auch noch unter der Treppe. Letztere bildet den Rückzugsweg des Löschtrupps und auch der Schlauch liegt auf dieser, die Brandbekämpfung hier hat also oberste Priorität. Viel Platz hat der Trupp nicht im Brandcontainer in Fischbeck. Und er muss rasch reagieren. Aber dennoch möglichst die Ruhe bewahren – das alles bei etwa 120 Grad Celsius.